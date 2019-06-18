ИА «Ореанда-Новости» На официальном сайте Минтруда опубликован доклад о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.

В соответствии с его данными о возрасте жителей «самыми молодыми» российскими регионами стала республики Чечня и Тыва. «Самым старым» субъектом Федерации признана Тамбовская область.

По информации Росстата, в 2018 году около 25 % граждан России был в возрасте старше трудоспособного. Количество жителей старше 65 лет по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 2,8 % – с 20,8 миллиона до 21,4 миллиона человек. Средний вариант прогноза, предложенный государственным статистическим ведомством, предусматривает, что доля граждан старшего трудоспособного возраста увеличится с 25,5 % в 2018 году до 27,4 % в 2025 году и составит 40,2 миллиона человек.