16.01.2020, 17:13
В Домодедово экстренно приземлился SSJ-100
ИА «Ореанда-Новости». В Домодедово экстренно приземлился SSJ-100, сообщает пресс-служба аэропорта Домодедово.
Инцидент произошёл сегодня, 16 января, в 14-17 по МСК. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 совершал полёт из ямальского аэропорта в Сабетте в столицу. Но пилот запросил экстренную посадку на недостроенную посадочную полосу. Информация о пострадавших отсутствует. Все пассажиры уже получили свой багаж.
В данный момент проводится расследование специалистами Росавиации по факту экстренной посадки самолёта SSJ-100. По предварительной информации, пилот авиалайнера запросил посадку из-за плохой видимости.
Инцидент произошёл сегодня, 16 января, в 14-17 по МСК. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 совершал полёт из ямальского аэропорта в Сабетте в столицу. Но пилот запросил экстренную посадку на недостроенную посадочную полосу. Информация о пострадавших отсутствует. Все пассажиры уже получили свой багаж.
В данный момент проводится расследование специалистами Росавиации по факту экстренной посадки самолёта SSJ-100. По предварительной информации, пилот авиалайнера запросил посадку из-за плохой видимости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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