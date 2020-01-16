Инцидент произошёл сегодня, 16 января, в 14-17 по МСК. Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 совершал полёт из ямальского аэропорта в Сабетте в столицу. Но пилот запросил экстренную посадку на недостроенную посадочную полосу. Информация о пострадавших отсутствует. Все пассажиры уже получили свой багаж.В данный момент проводится расследование специалистами Росавиации по факту экстренной посадки самолёта SSJ-100.



