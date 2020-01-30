ИА «Ореанда-Новости». В аэропорту Домодедово полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолёт, прилетевший из Симферополя, пишет «МК».



Женщину уже доставили в отделение полиции. Она во время полёта заявила, что собирается взорвать бомбу. По некоторым данным, женщина была пьяна.



На борту находилось 193 пассажира. По данным Telegram-канала Mash, их сейчас выпускают из самолёта.