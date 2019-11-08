Отмечается, что подозреваемый привёз птиц на служебном электрокаре к самолёту. В аэропорт кречетов доставил его знакомый.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «контрабанда». Сейчас птиц изъяли и поместили в питомник.