ИА «Ореанда-Новости». В столичном аэропорту «Домодедово» задержали мужчину, который пытался вывезти в ОАЭ краснокнижных кречетов, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что подозреваемый привёз птиц на служебном электрокаре к самолёту. В аэропорт кречетов доставил его знакомый.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «контрабанда». Сейчас птиц изъяли и поместили в питомник.