08.11.2019, 20:19
В «Домодедово» задержали сотрудника авиакомпании, который пытался вывезти кречетов в ОАЭ
ИА «Ореанда-Новости». В столичном аэропорту «Домодедово» задержали мужчину, который пытался вывезти в ОАЭ краснокнижных кречетов, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что подозреваемый привёз птиц на служебном электрокаре к самолёту. В аэропорт кречетов доставил его знакомый.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «контрабанда». Сейчас птиц изъяли и поместили в питомник.
Отмечается, что подозреваемый привёз птиц на служебном электрокаре к самолёту. В аэропорт кречетов доставил его знакомый.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «контрабанда». Сейчас птиц изъяли и поместили в питомник.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии