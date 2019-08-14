ИА «Ореанда-Новости». Снайпер полка «Азов» Роман Романенков Донбассе. Как сообщила пресс-служба подразделения, Романенко был неоднократно отмечен знаками отличий и представлен к ордену «За мужество III степени», передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее в самопровозглашенной Луганской Народной Республике заявили о подрыве группы украинских силовиков при минировании участка у линии соприкосновения. По заявлению Луганска, Народная милиция ЛНР передали останки погибшего Романенко представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при Министерстве обороны Украины.

При этом в ЛНР заявили, что украинские силовики открыли огонь по военнослужащим самопровозглашенной республики, которые эвакуировали тело погибшего. Ранее в ЛНР рассказали, что украинский военный после распития спиртного поссорился со сослуживцами и дезертировал, однако погиб, подорвавшись на мине.

Ополченцы ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о случаях подрыва на минах, установленных украинскими силовиками, самих бойцов ВСУ. В свою очередь помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер сообщила, что за время конфликта в Донбассе более 1000 мирных жителей погибли и пострадали от наземных мин.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в феврале того же года, и объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив её название в апреле 2018 года на операцию объединённых сил.