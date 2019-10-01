ИА «Ореанда-Новости» 1 октября в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках началась первая в их истории перепись населения.

В соответствии с планом информация будет собираться в период с 1 по 14 октября путём поквартирного обхода жилых домов. Для отсутствующих дома граждан предусмотрены стационарные пункты переписи. Жители участвуют в переписи на основе добровольности. В переписных листах отображаются сведения о половой принадлежности, возрасте, гражданстве, национальности, образовании, семейном положении и жилищных условиях.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в переписи могут участвовать граждане других государств и лица без гражданства, находящиеся в период переписи на территории, а также жители ЛНР, временно выехавшие с территории.