ИА «Ореанда-Новости». В экспериментальном проекте по подготовке лётчиков смогут принять участие дети с 12 лет.

Экспериментальная программа должна стартовать с 2020 года. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента авиации ДОСААФ Андрея Шумского.

До этого проекта обучение разрешалось лишь для подростков с 14 лет.

В 2020 году планируется организация курсов первоначальной лётной подготовки. Она будет проводиться на планерах базы Верхнехавского аэроклуба ДОСААФ.

Причиной снижения доступа к курсам стали просьбы желающих, а также необходимость увеличить опыт будущих работников авиации. Эта подготовка поможет молодым людям, мечтающим связать жизнь с небом и полётами, в дальнейшем поступить в лётные училища.

В случае успеха данного эксперимента планируется разворот программы в Калининграде, Москве и Новосибирске.