11.12.2019, 08:14
В ДТП под Волгоградом пострадали пять человек
ИА «Ореанда-Новости». В администрации Волгоградской области заявили, что пострадавшие при ДТП под Волгоградом сейчас находятся на лечении в больнице города Михайловка. Об этом говорится в сообщении РИА Новости.
10 декабря в 21.50 по местному времени перевернулся на дороге Михайловка-Елань автобус, следовавший в Елань. В автобусе находилось 10 человек. Пострадали пятеро, включая двоих детей.
В ведомстве заявили, что в Михайловскую ЦРБ были доставлены шесть человек, пострадавших в ДТП. Одна женщина позже отказалась от лечения. Два ребёнка находятся в хирургическом отделении. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
10 декабря в 21.50 по местному времени перевернулся на дороге Михайловка-Елань автобус, следовавший в Елань. В автобусе находилось 10 человек. Пострадали пятеро, включая двоих детей.
В ведомстве заявили, что в Михайловскую ЦРБ были доставлены шесть человек, пострадавших в ДТП. Одна женщина позже отказалась от лечения. Два ребёнка находятся в хирургическом отделении. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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