10 декабря в 21.50 по местному времени перевернулся на дороге Михайловка-Елань автобус, следовавший в Елань. В автобусе находилось 10 человек. Пострадали пятеро, включая двоих детей.В ведомстве заявили, что в Михайловскую ЦРБ были доставлены шесть человек, пострадавших в ДТП. Одна женщина позже отказалась от лечения. Два ребёнка находятся в хирургическом отделении. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.