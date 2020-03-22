22.03.2020, 11:19
В ДТП с рейсовыми автобусами под Тамбовом погибли два человека
ИА «Ореанда-Новости». Авария со смертельным исходом произошла 22 марта на магистрали в Жердевском районе Тамбовской области. По информации правоохранительных органов региона, в ДТП погибли два человека, ещё 17 пострадали.
По версии спасателей МЧС, два рейсовых автобуса, пытаясь избежать столкновения друг с другом, разъехались к обочинам дороги, в результате чего один из них вылетел в кювет и перевернулся. Автобусы двигались из российской столицы в сторону Волгограда.В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров автобусов. Ещё 17 человек получили серьёзные травмы, в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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