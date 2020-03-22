ИА «Ореанда-Новости» . Авария со смертельным исходом произошла 22 марта на магистрали в Жердевском районе Тамбовской области. По информации правоохранительных органов региона, в ДТП погибли два человека, ещё 17 пострадали.

По версии спасателей МЧС, два рейсовых автобуса, пытаясь избежать столкновения друг с другом, разъехались к обочинам дороги, в результате чего один из них вылетел в кювет и перевернулся. Автобусы двигались из российской столицы в сторону Волгограда.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства аварии.