ИА «Ореанда-Новости». При столкновении двух машин в Татарстане погибли четверо.

Об этом сообщает МВД республики.

В субботу утром (7:20 по местному времени) два автомобиля столкнулись в Лаишевском районе республики Татарстан. Инцидент произошёл на трассе Казань - Оренбург.

По предварительным данным известно, что легковая автомашина Volkswagen вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с другим автомобилем марки LADA. На данный момент известно о четырёх погибших и трёх пострадавших, которые находятся в больнице.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняется дополнительная информация о происшествии.