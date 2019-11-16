В ДТП в Татарстане погибли четыре человека
ИА «Ореанда-Новости». При столкновении двух машин в Татарстане погибли четверо.
Об этом сообщает МВД республики.
В субботу утром (7:20 по местному времени) два автомобиля столкнулись в Лаишевском районе республики Татарстан. Инцидент произошёл на трассе Казань - Оренбург.
По предварительным данным известно, что легковая автомашина Volkswagen вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с другим автомобилем марки LADA. На данный момент известно о четырёх погибших и трёх пострадавших, которые находятся в больнице.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняется дополнительная информация о происшествии.
Комментарии