ИА «Ореанда-Новости». В аварии в Забайкалье с участием микроавтобуса погибли семь человек.

Крупное ДТП произошло в Забайкальском крае в нескольких десятках километров от села Агинское. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. Авария случилась около семи утра по местному времени (01:00 по мск) на федеральной автодороге Чита – Забайкальск.

Hyundai наехал на грузовую машину Shacman. В результате удара, автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машиной ЗИЛ-130.

Шесть человек погибли на месте. Троих пострадавших повезли в больницу. В машине скорой помощи скончался ещё один. Все пострадавшие находились в микроавтобусе Hyundai.

К пострадавшим поехала бригада Центра медицины катастроф.