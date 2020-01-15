ИА «Ореанда-Новости». Главы фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский назвали в числе претендентов на пост премьер-министра страны главу Счетной палаты Алексея Кудрина и первого вице-премьера Антона Силуанова, пишет «Интерфакс».



Миронов отметил, что кандидатура Кудрина более чем уместна, так как он многое понял после того, как ушёл с высоких постов.



Жириновский, в свою очередь, отметил, что пост премьера могут также занять министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Глава ЛДПР также отметил, что новым премьером может стать какой-нибудь губернатор, который «хорошо себя проявил».