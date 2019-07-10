ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму внесли законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными с 14, а не с 16 лет, сообщает «Интерфакс».



В документе сказано, что сегодня подростки в возрасте с 14 до 16 лет не несут никакой ответственности за жестокое обращение с животными. Даже если они умышленно издевались группой лиц.



Сегодня за жестокое обращение с животными назначается штраф 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода. В некоторых случаях за живодёрство можно получить реальный срок до пяти лет.