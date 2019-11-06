ИА «Ореанда-Новости». Российский кабмин внесёт в Госдуму законопроект об упрощённом получении гражданства России, пишет «МК».



Так, в проекте закона сказано, что отказываться от паспорта другой страны при получении российского гражданства не потребуется.



Руководитель комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что этот документ будет «революционером в сфере гражданства». Он отметил, что теперь жителям Донбасса не нужно будет отказываться от украинского паспорта.