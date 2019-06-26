ИА «Ореанда-Новости» В Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) по гуманитарным наукам в будущем могут быть включены задания по поиску информации в интернете. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в беседе с «Известиями».

Подобные новшества могут быть введены после перевода экзамена в электронную форму. Решетникова отметила, что в ЕГЭ могут быть добавлены задания по поиску справочных данных в Сети. Помимо этого, появится возможность использования различных мультимедийных источников. Также среди экзаменационных заданий могут появиться видеоматериалы. В будущем не исключено, что в ЕГЭ и ОГЭ появится экспериментальная часть.