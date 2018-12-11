Кроме того, парламентарии решили повысить зарплаты себе и другим сотрудникам городской администрации. Депутаты объясняют это тем, что у чиновников увеличилась нагрузка, поэтому они должны получать в несколько раз больше. Что касается мэра, такой существенный рост его зарплаты связан с тем, что он выполняет сразу две функции - является главой города и членом кабинета министров Свердловской области.Против увеличения зарплат выступили представители местной фракции КПРФ.. «Когда я перестану видеть бабушек и дедушек, роящихся в мусорных контейнерах, тогда давайте поговорим о повышении», – заявил Пирожков. Он также подчеркнул, что новая администрация ещё ничего не сделала и повышать чиновникам зарплату просто нецелесообразно.