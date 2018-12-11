11.12.2018, 20:18
В Екатеринбурге депутаты подняли зарплату мэру: он будет получать 6,5 млн рублей в год
ИА «Ореанда-Новости». Депутаты городской думы Екатеринбурга проголосовали за повышение зарплаты своего градоначальника. Теперь мэр города Александр Высокинский будет получать 54 тысячи рублей в месяц, однако с учетом всех премий за год он получит около 6,5 миллионов рублей.
Кроме того, парламентарии решили повысить зарплаты себе и другим сотрудникам городской администрации. Депутаты объясняют это тем, что у чиновников увеличилась нагрузка, поэтому они должны получать в несколько раз больше. Что касается мэра, такой существенный рост его зарплаты связан с тем, что он выполняет сразу две функции - является главой города и членом кабинета министров Свердловской области.
Так, оклад Высокинского составит 54 тысячи рублей. Кроме того, он будет получать каждый месяц поощрение в размере 206 тысяч рублей. Также градоначальник получит единовременную выплату при уходе в отпуск в размере двух окладов. Кроме того, ежегодно к зарплате мэра будет добавлено еще несколько окладов, пишет «Московский комсомолец». Таким образом, за год мэр Екатеринбурга сможет получить около 6,5 миллионов рублей.
Против увеличения зарплат выступили представители местной фракции КПРФ. Коммунист Андрей Пирожков, комментируя инициативу, отметил, что сегодня у чиновников и так заработная плата соответствует рынку. Он сообщил, что почти полмиллиона жителей области получают меньше 10 тысяч рублей в месяц. «Когда я перестану видеть бабушек и дедушек, роящихся в мусорных контейнерах, тогда давайте поговорим о повышении», – заявил Пирожков. Он также подчеркнул, что новая администрация ещё ничего не сделала и повышать чиновникам зарплату просто нецелесообразно.
Однако несмотря на возражения КПРФ, депутат всё же приняли решение о повышении заработной платы с нового года. 27 депутатов проголосовали за повышение зарплаты мэру и чиновникам горадминистрации. А также за ежемесячное поощрение на 25 дополнительных окладов в год спикеру думы, его заму и депутату, получающему зарплату, сообщают местные СМИ.
Кроме того, парламентарии решили повысить зарплаты себе и другим сотрудникам городской администрации. Депутаты объясняют это тем, что у чиновников увеличилась нагрузка, поэтому они должны получать в несколько раз больше. Что касается мэра, такой существенный рост его зарплаты связан с тем, что он выполняет сразу две функции - является главой города и членом кабинета министров Свердловской области.
Так, оклад Высокинского составит 54 тысячи рублей. Кроме того, он будет получать каждый месяц поощрение в размере 206 тысяч рублей. Также градоначальник получит единовременную выплату при уходе в отпуск в размере двух окладов. Кроме того, ежегодно к зарплате мэра будет добавлено еще несколько окладов, пишет «Московский комсомолец». Таким образом, за год мэр Екатеринбурга сможет получить около 6,5 миллионов рублей.
Против увеличения зарплат выступили представители местной фракции КПРФ. Коммунист Андрей Пирожков, комментируя инициативу, отметил, что сегодня у чиновников и так заработная плата соответствует рынку. Он сообщил, что почти полмиллиона жителей области получают меньше 10 тысяч рублей в месяц. «Когда я перестану видеть бабушек и дедушек, роящихся в мусорных контейнерах, тогда давайте поговорим о повышении», – заявил Пирожков. Он также подчеркнул, что новая администрация ещё ничего не сделала и повышать чиновникам зарплату просто нецелесообразно.
Однако несмотря на возражения КПРФ, депутат всё же приняли решение о повышении заработной платы с нового года. 27 депутатов проголосовали за повышение зарплаты мэру и чиновникам горадминистрации. А также за ежемесячное поощрение на 25 дополнительных окладов в год спикеру думы, его заму и депутату, получающему зарплату, сообщают местные СМИ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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