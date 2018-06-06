Странной смертью занялась прокуратура города Екатеринбург, где вечером во вторник, 5 июня, почти на пороге больницы скончался местный житель – женщина, у которой было серьёзное заболевание.

В пресс-службе ведомства Свердловской области сообщают, что до приезда врачей «скорой помощи», женщина была ещё жива, находилась в сознании и даже могла общаться с людьми. Кто-то из проходящих мимо людей обнаружил её в тяжёлом состоянии вблизи входа на территорию центральной больницы и сразу же вызвал помощь. Но помощи женщина не дождалась. Когда врачи прибыли к ней, та уже была без сознания. Следователям предстоит выяснить, почему погибшая так и не добралась до больницы, погибнув у её ворот.

По данным надзорного ведомства, погибшая лежала на земле, когда её увидели люди, и там же она была по приезду врачей. В сообщении прокуратуры отмечается, что медики после констатирования смерти пациента, уехали, так и оставив её там лежать на земле, хотя приёмные покои медучреждения находились в сотне метров.

Следствие установило, что пациентка до этого наблюдалась в данной больнице №23, и даже в этот день приходила на приём для некоторой медицинской манипуляции. Дело в том, что у неё была тяжёлая онкология, поэтому она уже долгое время была здешней пациенткой.

Предварительный сбор информации показал, что в тот день женщина посетила врачей, а после вышла из больницы, отошла к многоэтажному дому напротив входа в учреждение. При этом она перешла дорогу и вызвала такси. Но там ей стало хуже.

Задачу, которые сейчас ставят прокуроры – выяснить, оказали ли врачи больницы в Екатеринбурге всю необходимую помощь погибшей. После этого будут предприняты соответствующие меры реагирования, отмечают в ведомстве.

В апреле похожий инцидент произошёл в Новгороде, когда 56-летний мужчина вышел из больницы после осмотра, но через некоторое время его нашли мёртвым недалеко от входа.



