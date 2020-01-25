ИА «Ореанда-Новости». Пожарные в Екатеринбурге ликвидировали пожар на складах.

ГУ МЧС по Свердловской области сообщили о том, что открытое горение в складских помещениях в Екатеринбурге было ликвидировано.

Сообщение о возгорании поступило в 7:25 по местному времени (5:25 по мск). Через три часа пожар удалось локализовать. Возгорание произошло в двухэтажном административном здании со складскими помещениями.

Отмечается, что площадь пожара составила 200 квадратных метров.

В 11 утра по местному времени пожарным удалось ликвидировать горение в производственном здании. Сейчас рабочие осуществляют разбор конструкций и проливку. Проводится проверка, которая поможет установить причину произошедшего пожара.