Женщина опубликовала в соцсети объявление о сборе вещей для детей. Она отметила, что брошенных детей много, на всех выделяемых средств не хватает. Кто-то сделал скриншот сообщения и отправил его руководству больницы. После этого медсестру вызвали и попросили уволиться.Женщина рассказала, что руководство больницы заявило, что она опозорила учреждение, и больница не нуждается в дополнительных детских вещах. Кроме того, в больнице заявили, что могут обратиться в полицию, так как женщина собирала вещи для последующей перепродажи.Собранные вещи женщина передала в дом ребёнка в городе Ревда, что было зафиксировано в документах учреждения.