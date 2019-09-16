ИА «Ореанда-Новости». Суд в Екатеринбурге назначил шесть месяцев исправительных работ Станиславу Мельниченко, который оскорбил полицейского на акции протеста против строительства храма в сквере, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Мельниченко признали виновным в преступлении по статье 319 УК (оскорбление представителя власти). По решению суда, 10% зарплаты мужчины будут удерживать в доход государства.



Следствие установило, что Мельниченко во время акции протеста «публично в неприличной форме высказывал нецензурные выражения, а также демонстративно, открыто совершал оскорбляющие жесты». Отмечается, что мужчина оскорбил полицейского, который был в гражданском, однако, как уверено следствие, Мельниченко знал, что перед ним был сотрудник полиции.