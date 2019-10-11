ИА «Ореанда-Новости». Мужчина напал с ножом на главного редактора российского информационного агентства «Европейско-Азиатские новости» Александра Кириллова, пишет URA.ru.



Кириллов рассказал о нападении у себя в Facebook. Он сообщил, что мужчина напал на него со словами «Пропали оно всё пропадом». Журналист отметил, что с ним всё в порядке.



В полицию Кириллов решил не обращаться, так как травм не получил. Журналист также отметил, что не связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.