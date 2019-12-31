ИА «Ореанда-Новости». В Екатеринбурге полиция нашли 26 тысяч бутылок поддельного алкоголя из подпольного цеха, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что в цехе разливали алкоголь под видом известных брендов. Для производства использовали воду из системы отопления. Кроме того, полицейские также наши там жидкость, которую применяют для профилактики инфекционных болезней животных.



Склады с контрафактным алкоголем располагались на нескольких улицах Екатеринбурга. Изготовлением контрафактного алкоголя занимались приезжие из ближнего зарубежья.