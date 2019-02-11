ИА «Ореанда-Новости». Горожане пришли в екатеринбургскую администрацию с жалобой на то, что их детей не пускают в детские сады и школы, а дома их не с кем оставить. Инициативные граждане заявляют, что это нарушение прав ребёнка на доступное образование.

Родители считают, что недопуск детей на занятия - это мера, которую необходимо принимать при официальном объявлении эпидемии гриппа, но не тогда, когда «просто повышен уровень заболеваемости». Некоторые горожане, пришедшие в мэрию Екатеринбурга, высказывались по поводу того, что нужно предложить чиновникам из департамента образования посидеть с детьми: дома их оставить не с кем, а родители спешат на работу.

В Екатеринбурге школьники были дома на карантине более недели - они были переведены на домашнее обучение и получали задания, которые необходимо было выполнять и отчитываться в выполнении. В понедельник, 11 февраля, карантин был завершён, но в то же время до особого распоряжения детей не впускают в детские сады и школы, если у них нет прививок от гриппа. Об этом заявлял 9 февраля Денис Демидов, руководитель екатеринбургского горздрава.

Действительно, официально эпидемия не объявлена. Что касается прививок от гриппа, их, в отличие от прививок против кори, нельзя сделать в любой момент: это опасно во время сезонной инфекции. Граждане Екатеринбурга утверждают, что информация о том, можно ли приходить в образовательные учреждения без прививок, везде разнится и постоянно меняется. В одной школе собирали списки непривитых от гриппа, в другой сообщили, что посещать занятия без прививок разрешается.

В прокуратуре Екатеринбурга пояснили, что прививки обязательны и имеются в национальном календаре вакцинации. Подписывая отказ, родители берут ответственность на себя, так как их предупреждают о том, что в период ограничительных мер детей не будут принимать в образовательные учреждения. По законодательству, не только эпидемия, но и угроза её вполне достаточны для введения ограничений.