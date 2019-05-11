ИА «Ореанда-Новости». Ранее Следственное управление по Свердловской области сообщало о начале доследственной проверки по факту нападения охотничьей собаки на трёхлетнего ребёнка. По результатам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По информации ведомства, собака породы дойч-дратхаар напала 9 мая вечером на трёхлетнего мальчика, он получил раны живота и рук. Хозяйке собаки грозит лишение свободы на срок до трёх лет. ЧП произошло по улице Новаторов, 14. Местные СМИ сообщают, что животное около 20 минут не могли оттащить от ребёнка. Подробности и обстоятельства, предшествующие инциденту, будут установлены следователями.