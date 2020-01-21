Об инциденте рассказала мама девочки Елена Филанович в Facebook. Женщина отметила, что одна из пассажирок хотела добавить школьнице на проезд, однако кондуктор взять деньги отказалась. В итоге подростка высадили за две остановки до дома.По её словам, дочь только перед этим месяц болела ангиной и пришла домой с очень холодными руками. Позднее публикация была удалена.