21.01.2020, 20:31
В Екатеринбурге школьницу высадили из троллейбуса из-за рубля, которого не хватило на проезд
ИА «Ореанда-Новости». В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу высадили из троллейбуса, так как у неё не хватило одного рубля на проезд, пишут «Известия».
Об инциденте рассказала мама девочки Елена Филанович в Facebook. Женщина отметила, что одна из пассажирок хотела добавить школьнице на проезд, однако кондуктор взять деньги отказалась. В итоге подростка высадили за две остановки до дома.
По её словам, дочь только перед этим месяц болела ангиной и пришла домой с очень холодными руками. Позднее публикация была удалена.
Об инциденте рассказала мама девочки Елена Филанович в Facebook. Женщина отметила, что одна из пассажирок хотела добавить школьнице на проезд, однако кондуктор взять деньги отказалась. В итоге подростка высадили за две остановки до дома.
По её словам, дочь только перед этим месяц болела ангиной и пришла домой с очень холодными руками. Позднее публикация была удалена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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