ИА «Ореанда-Новости»В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу высадили из троллейбуса, так как у неё не хватило одного рубля на проезд, пишут «Известия».

Об инциденте рассказала мама девочки Елена Филанович в Facebook. Женщина отметила, что одна из пассажирок хотела добавить школьнице на проезд, однако кондуктор взять деньги отказалась. В итоге подростка высадили за две остановки до дома.

По её словам, дочь только перед этим месяц болела ангиной и пришла домой с очень холодными руками. Позднее публикация была удалена.