ИА «Ореанда-Новости». В Екатеринбурге на трёхлетнего ребёнка напала охотничья собака, следователи начали проверку инцидента, сообщили в СУСК по Свердловской области. По данным местных СМИ, животное терзало ребёнка около 20 минут.

Инцидент произошёл вечером 8 мая по улице Новаторов, 12. Ребёнок получил раны живота в результате нападения пса. Следственным отделом по Орджоникидзевскому району начата доследственная проверка.

Делом занимается также полиция, выясняются все обстоятельства случившегося. Будут опрошены родители пострадавшего ребёнка, хозяйка собаки и очевидцы.