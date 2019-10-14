ИА "Ореанда-Новости". Стали известны результаты опроса по месту строительства собора Святой Екатерины.

В Екатеринбурге завершился опрос жителей, который проводили местные власти. Он должен был решить, где начинать строительство собора Святой Екатерины. 57,66% голосов получила площадка, на которой находится здание Приборостроительного завода.

13 октября в городе было установлено больше 50 участков для опроса.

За площадку, на которой на данный момент стоит завод, завода проголосовало больше половины опрошенных граждан. Территорию за Макаровским мостом сочли подходящей практически сорок процентов (39,49%). Остальное – недействительные листки.

Собор Святой Екатерины был взорван ещё в 1930 году. С тех пор идея его восстановления не раз обсуждалась, однако после начала строительства у горожан возникло недовольство, которое вылилось в майскую акцию протеста. Тогда президент страны предложил провести опрос местных жителей, чтобы удовлетворить их требования.