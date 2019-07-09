09.07.2019, 18:48
В Екатеринбурге студентка упала в обморок на встрече с Путиным
ИА «Ореанда-Новости». Во время встречи президента России Владимира Путина с учащимися Уральского федерального университета девушка, потеряв сознание, упала в обморок, пишет «МК».
Президент заметил, что одной из участниц встречи стало плохо и попросил оказать ей помощь. Девушку вывели из аудитории. Отмечается, что за ней вышла вице-премьер Татьяна Голикова.
Путин выразил надежду, что ничего серьёзного для здоровья студентки не произошло, и продолжил отвечать на вопросы собравшихся.
Президент заметил, что одной из участниц встречи стало плохо и попросил оказать ей помощь. Девушку вывели из аудитории. Отмечается, что за ней вышла вице-премьер Татьяна Голикова.
Путин выразил надежду, что ничего серьёзного для здоровья студентки не произошло, и продолжил отвечать на вопросы собравшихся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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