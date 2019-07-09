Президент заметил, что одной из участниц встречи стало плохо и попросил оказать ей помощь. Девушку вывели из аудитории. Отмечается, что за ней вышла вице-премьер Татьяна Голикова.Путин выразил надежду, что ничего серьёзного для здоровья студентки не произошло, и продолжил отвечать на вопросы собравшихся.