ИА «Ореанда-Новости». Суд в Екатеринбурге оштрафовал частный «Коляда-театр» за неготовность к гражданской обороне, пишет «Интерфакс» со ссылкой на худрука театра Николая Коляду.



Он рассказал, что театр включили в список учреждений, которые «в случае войны (атомного взрыва) будут продолжать работать», наряду с заводами и другими предприятиями. Однако сам театр об этом не проинформировали. При суд также отметил, что сотрудники не прошли обучение по вопросам гражданской обороны.



В итоге театр оштрафовали на 50 тысяч рублей. Коляда заметил, что заплатит штраф, главное – чтобы театр не закрыли.