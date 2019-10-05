ИА «Ореанда-Новости»В одном из дворов Екатеринбурга найдено тело женщины, повешенной на детской площадке, пишет URA.ru.

Полицейские уже заявили, что смерть не связана с криминалом. Сейчас на месте работают эксперты. Личность погибшей уже установили.  

Накануне было найдено тело ещё одной повешенной девушки. Труп нашли около Уральского государственного педагогического университета.