05.10.2019, 13:51
В Екатеринбурге второй раз за два дня нашли повешенную девушку
ИА «Ореанда-Новости». В одном из дворов Екатеринбурга найдено тело женщины, повешенной на детской площадке, пишет URA.ru.
Полицейские уже заявили, что смерть не связана с криминалом. Сейчас на месте работают эксперты. Личность погибшей уже установили.
Накануне было найдено тело ещё одной повешенной девушки. Труп нашли около Уральского государственного педагогического университета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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