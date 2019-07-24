ИА «Ореанда-Новости». В Свердловской области бывшая сотрудница почты получили 1,5 года колонии за кражу нераспроданных лотерейных билетов, пишет «Интерфакс».



Суд установил, что женщина оставляла себе непроданные лотереи, хотя должна была их уничтожать. Всего с 2017 года по 2018 она оставила себе 21,4 тысячи билетов, получая по ним выигрыши.



Отмечается, что женщина нанесла ущерб «Почте России» на 2,1 миллиона рублей. Именно столько стоят присвоенные лотереи. При этом обвиняемая рассказала, что крупного выигрыша она не получила – максимум только одну тысячу рублей.