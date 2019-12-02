Вечером 27 ноября сотрудники полиции получили сообщение о том, что в лесопарке "Юго-Западный" обнаружено тело мальчика 9 лет. Завернутое в простыню тело было закопано. Выяснилось, что мальчик погиб от механической асфиксии.В убийстве заподозрили отца ребёнка, которого арестовали до 26 января 2020 года. В СМИ появилась информация, что мужчина убил своего ребёнка, пытаясь изгнать из него бесов. Позже по делу об убийстве ребёнка меру пресечения изберут Земфире Гайнуллиной, которая стояла во главе секты "Ученики Христа".