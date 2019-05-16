В Екатеринбурге задержали 21 участника акций протеста против постройки храма на месте сквера

Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве, им назначены сроки от 3 до 10 суток.

ИА «Ореанда-Новости» Один из районных судов Екатеринбурга задержал 21 участника протестных акций против строительства храма на месте сквера в центре города.

Судьями были рассмотрены 24 материала. Два из них были отложены, производство по одному прекращено. В отношении остальных приняты решения об административном аресте. Задержанные обвиняются в мелком хулиганстве, им назначены сроки от 3 до 10 суток.

По данным областного управления МВД, 14 мая протоколы о мелком хулиганстве были составлены в отношении 26 протестующих, ещё три человека были привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения. 15 мая на месте строительства прошла очередная акция. Сведений о задержанных пока нет.