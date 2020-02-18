После этого специалисты спецслужбы провели обыски офиса и близлежащей территории. До 04-00 директора предприятия держали в служебном автомобиле возле здания ФСБ.Операция было проведена спецслужбами. Вся документация по делу не передана ни в Следственный комитет, ни в полицию. По мнению адвокатов, данное задержание похоже на «провокацию».