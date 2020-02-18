18.02.2020, 09:39
В Екатеринбурге задержали директора «Титановой долины»
ИА «Ореанда-Новости». В Екатеринбурге вчера, 17 февраля, сотрудники УФСБ задержали директора «Титановой долины» Артемия Кызласова.
Задержание произошло в понедельник ориентировочно в 17-30 в бизнес-центре, где расположен офис организации «Титанова долина». После этого специалисты спецслужбы провели обыски офиса и близлежащей территории. До 04-00 директора предприятия держали в служебном автомобиле возле здания ФСБ.
По предварительной информации, Кызласова подозревают в получении взятки. Операция было проведена спецслужбами. Вся документация по делу не передана ни в Следственный комитет, ни в полицию. По мнению адвокатов, данное задержание похоже на «провокацию».
Местное отделение СКР отказалось от дачи комментариев в отношении задержания Артемия Кызласова.
Задержание произошло в понедельник ориентировочно в 17-30 в бизнес-центре, где расположен офис организации «Титанова долина». После этого специалисты спецслужбы провели обыски офиса и близлежащей территории. До 04-00 директора предприятия держали в служебном автомобиле возле здания ФСБ.
По предварительной информации, Кызласова подозревают в получении взятки. Операция было проведена спецслужбами. Вся документация по делу не передана ни в Следственный комитет, ни в полицию. По мнению адвокатов, данное задержание похоже на «провокацию».
Местное отделение СКР отказалось от дачи комментариев в отношении задержания Артемия Кызласова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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