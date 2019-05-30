ИА «Ореанда-Новости» Для строительства храма святой Екатерины жители Екатеринбурга предложили 53 площадки, что означает нехватку храмов в городе. Об этом заявила пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

Власти после серии протестов отказались от строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга. Горожанам было предложено самим выбрать новое место для возведения храма. Тамбова полагает, что тот факт, что жители города предложили 53 площадки для строительства, свидетельствует о том, что в Екатеринбурге не хватает церквей.

Сейчас, по её словам, в городе есть 61 храм традиционной архитектуры.