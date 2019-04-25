ИА «Ореанда-Новости». В городе Московской области Электросталь было найдено тело новорождённого ребёнка. На теле девочки следов насильственной смерти обнаружено не было, сообщили в управлении СК по Московской области.

Тело младенца было найдено 24 апреля вечером возле одного из гипермаркетов Электростали. Очевидец тут же обратился в полицию. Тело новорожденной девочки осмотрели следователи, внешних признаков насильственной смерти не выявили. Судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти ребёнка, устанавливается личность матери погибшей девочки.