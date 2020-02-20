ИА «Ореанда-Новости». В «Единой России» осудили карельского депутата, который допустил неуважительные высказывания.

Ответственный секретарь комиссии «ЕР» по этике Евгений Ревенко заявил, что депутат Петрозаводского городского совета позволил себе высказать непозволительные комментарии в адрес жителя Беломорска. Однако, как считает Ревенко, эти оскорбления могут задеть честь и достоинство людей.

Ранее в СМИ появились новости, в которых сообщалось о неуважительных высказываниях депутата Александра Анишина в адрес жителя Беломорска, который оставил негативный комментарий на странице главы Карелии в соцсети.

Ревенко заявил, что главным аргументом властей должна быть упорная работа и результат, а не брань. Даже если граждане критикуют власть, необходимо с уважением относиться к ним.