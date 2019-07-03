ИА «Ореанда-Новости» В отношениях Евросюза и России в текущем году наблюдается положительная динамика, отметил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Он подчеркнул, что по сравнению с 2018 годом, между ЕС И РФ не было «отравляющих атмосферу» инцидентов. Таких как отравление Скрипалей или инцидент в Керченском проливе.

Эдерер также подчеркнул, что за первое полугодие 2019 года прошёл ряд успешных встреч между Россией и чиновниками ЕС. Также он отметил улучшение ситуации в ходе урегулирования конфликта на Украине.