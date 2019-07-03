03.07.2019, 13:51
В ЕС отметили улучшение отношений с Россией в 2019 году
ИА «Ореанда-Новости» В отношениях Евросюза и России в текущем году наблюдается положительная динамика, отметил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.
Он подчеркнул, что по сравнению с 2018 годом, между ЕС И РФ не было «отравляющих атмосферу» инцидентов. Таких как отравление Скрипалей или инцидент в Керченском проливе.
Эдерер также подчеркнул, что за первое полугодие 2019 года прошёл ряд успешных встреч между Россией и чиновниками ЕС. Также он отметил улучшение ситуации в ходе урегулирования конфликта на Украине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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