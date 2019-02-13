ИА «Ореанда-Новости» Депутат эстонского парламента и бывшая глава МИД Кейт Пентус-Розиманнус заявила, что с Россией необходимо разговаривать «на языке силы». Об этом говорится на сайте Рийгикогу.

«Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить на этом языке», — сказала депутат. По её словам, Россия якобы намерена расколоть Евросоюз, и ведёт для этого информационную войну. По мнению политика, в мае Россия будет пытаться ввести в новый состав Европарламента множество своих агентов. Также экс-глава МИД Эстонии призвала опасаться российской угрозы и не терять бдительность.

Ранее министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Москва нарушила Тартуский мирный договор. Он потребовал, чтобы Россия выплатила Эстонии 90 миллиардов рублей в качестве возмещения ущерба от «советской оккупации».

В российском МИД в ответ на это заявление ответили, что Прибалтика была присоединена к СССР в соответствии с действующими в то время нормами международного права. Поэтому называть это «оккупацией» неправильно. По мнению российских политиков, эстонские власти намерено говорят о «российской угрозе», чтобы отвлечь население от внутренних проблем страны.

Эстонские власти не устраивает даже русский язык. Так, Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что в Эстонии не должна проводиться акция «Тотальный диктант». Он уверен, что таким образом Россия пытается повлиять на граждан Эстонии, и диктант проводится вовсе не с филологическими целями, а исключительно с политическими. В этом году столицей акции был выбран Таллин, в этом городе 13 апреля свой текст прочитает писатель и литературовед Павел Басинский.

Кроме того, президент Эстонии Керсти Кальюлайд ранее заявляла, что дети в эстонских школах будут обучаться только на государственном языке. Она подчеркнула, что это решение было принято негласно.