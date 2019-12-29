ДТП случилось в воскресенье на трассе Таллин-Нарва. В салоне перевернувшегося автобуса находились вместе с двумя водителями шестьдесят семь человек. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе четверо латвийских граждан. Получившие ранения пассажиры сейчас находятся в лечебных учреждениях, состояние их стабильное. Остальных пассажиров доставили в Ригу на других транспортных средствах.Предполагается, что авария могла случиться из-за технической неисправности автобуса. Известно, что водитель автобуса не смог справиться с управлением и съехал в кювет.