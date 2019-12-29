29.12.2019, 11:46
В Эстонии случилось ДТП с автобусом из России
ИА «Ореанда-Новости» Автобус с россиянами перевернулся в Эстонии. Автобус следовал из города Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом говорится в материале 78.ru.
ДТП случилось в воскресенье на трассе Таллин-Нарва. В салоне перевернувшегося автобуса находились вместе с двумя водителями шестьдесят семь человек. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе четверо латвийских граждан. Получившие ранения пассажиры сейчас находятся в лечебных учреждениях, состояние их стабильное. Остальных пассажиров доставили в Ригу на других транспортных средствах.
Предполагается, что авария могла случиться из-за технической неисправности автобуса. Известно, что водитель автобуса не смог справиться с управлением и съехал в кювет.
ДТП случилось в воскресенье на трассе Таллин-Нарва. В салоне перевернувшегося автобуса находились вместе с двумя водителями шестьдесят семь человек. В результате ДТП пострадали 9 человек, в том числе четверо латвийских граждан. Получившие ранения пассажиры сейчас находятся в лечебных учреждениях, состояние их стабильное. Остальных пассажиров доставили в Ригу на других транспортных средствах.
Предполагается, что авария могла случиться из-за технической неисправности автобуса. Известно, что водитель автобуса не смог справиться с управлением и съехал в кювет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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