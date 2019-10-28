Эстонские военные утверждают, что российское воздушное судно находилось в воздушном пространстве Эстонии менее 60 секунд. С их слов, полетный план Ту-154 Таллину предоставлен не был.Представитель Главного штаба Сил обороны Эстонии также заявляет о том, что у самолёта был выключен транспондер, а его экипаж не общался с диспетчерскими службами балтийской республики.В связи с этим событием в МИД Эстонии вызвали посла России, работающего в этой стране. Дипломату на этой встрече вручили соответствующую ноту.