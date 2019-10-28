28.10.2019, 12:30
В Эстонии сообщают, что российский самолёт нарушил воздушную границу этой страны
ИА "Ореанда-Новости"По словам эстонских военных, самолёт Ту-154, принадлежащий МВД России, 25 октября пересёк воздушную границу Эстонии. Эстонские военные утверждают, что российское воздушное судно находилось в воздушном пространстве Эстонии менее 60 секунд. С их слов, полетный план Ту-154 Таллину предоставлен не был.
Представитель Главного штаба Сил обороны Эстонии также заявляет о том, что у самолёта был выключен транспондер, а его экипаж не общался с диспетчерскими службами балтийской республики.
В связи с этим событием в МИД Эстонии вызвали посла России, работающего в этой стране. Дипломату на этой встрече вручили соответствующую ноту.
Представитель Главного штаба Сил обороны Эстонии также заявляет о том, что у самолёта был выключен транспондер, а его экипаж не общался с диспетчерскими службами балтийской республики.
В связи с этим событием в МИД Эстонии вызвали посла России, работающего в этой стране. Дипломату на этой встрече вручили соответствующую ноту.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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