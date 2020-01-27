Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.По предварительным данным около 560 тысяч человек получат маткапитал на первенца и примерно 550 тысяч - на второго ребёнка. Также вице-премьер России отметила, что в этом году власти планируют выделить порядка 122,4 миллиардов рублей на реализацию поручения Владимира Путина в отношении материнского капитала.Коэффициент индексации будет определён позднее.