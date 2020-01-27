ИА «Ореанда-Новости». В этом году более 1 миллиона россиян получат материнский капитал. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По предварительным данным около 560 тысяч человек получат маткапитал на первенца и примерно 550 тысяч - на второго ребёнка. Также вице-премьер России отметила, что в этом году власти планируют выделить порядка 122,4 миллиардов рублей на реализацию поручения Владимира Путина в отношении материнского капитала. 

Стоит отметить, что размер маткапитала будет ежегодно индексироваться до 2026 года включительно. Коэффициент индексации будет определён позднее.