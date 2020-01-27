27.01.2020, 19:17
В этом году более 1 миллиона россиян получат материнский капитал
ИА «Ореанда-Новости». В этом году более 1 миллиона россиян получат материнский капитал. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
По предварительным данным около 560 тысяч человек получат маткапитал на первенца и примерно 550 тысяч - на второго ребёнка. Также вице-премьер России отметила, что в этом году власти планируют выделить порядка 122,4 миллиардов рублей на реализацию поручения Владимира Путина в отношении материнского капитала.
Стоит отметить, что размер маткапитала будет ежегодно индексироваться до 2026 года включительно. Коэффициент индексации будет определён позднее.
По предварительным данным около 560 тысяч человек получат маткапитал на первенца и примерно 550 тысяч - на второго ребёнка. Также вице-премьер России отметила, что в этом году власти планируют выделить порядка 122,4 миллиардов рублей на реализацию поручения Владимира Путина в отношении материнского капитала.
Стоит отметить, что размер маткапитала будет ежегодно индексироваться до 2026 года включительно. Коэффициент индексации будет определён позднее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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