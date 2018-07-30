



ИА «Ореанда-Новости» . На территории Еврейской автономной области начались паводки. Как сообщают средства массовой информации, из-за обильных осадков, выпадающих с конца июля, в реках региона поднимается уровень воды. Только за сутки 22 июля река Бира поднялась на 1,5 метра. Вода подошла к посёлку Тукалевский. Сотрудники Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций совместно с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций регулярно проводят замеры уровня воды в реке, чтобы в случае опасных обстоятельств начать эвакуацию жителей территории.

Областная территориальная подсистема Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и территориальные подразделения МЧС России находятся в режиме повышенной готовности с 25 июля.





27 июля произошло затопление посёлка Смидович. Обильные осадки выявили несостоятельность системы водоотведение района. Вода затопила подвалы домов и подняла на поверхность канализационные стоки.





Также наблюдаются колебания воды в реке Амур на территории Еврейского автономного округа. За последние сутки уровень воды в реке повысился на 40 сантиметров.



По данным МЧС, пока эта отметка не является критичной.



Алексей Таёкин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области, сообщил журналистам, что на сегодняшний день ведётся круглосуточное наблюдение за гидрологической обстановкой в регионе: установлено 18 гидропостов.



Также были сформированы оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Специальные группы из сотрудников местных администраций и старост сельских поселений работают на местах, где повышен риск чрезвычайных ситуаций. В мониторинге обстановки задействованы также и беспилотные летательные системы.





Власти Еврейского автономного округа пытаются не допустить повторения недавних событий, произошедших в Амурской области из-за паводков.



29 июля было проведено селекторное совещание с главой Министерства чрезвычайных ситуаций России Евгением Зиничевым. Были обсуждены вопросы взаимодействия между ведомством и его субъектами на территории России в случае наступления чрезвычайной ситуации.





29 июля информационные службы Еврейского автономного округа сообщили, что за прошедшие сутки уровень воды в реке Амур снова вырос. Однако запасы суши ещё спасают регион от подтопления.