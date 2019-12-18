В жалобе Пикалова, которая была адресована РЖД, заявлено, что у компании из-за сложившейся ситуации могут сорваться контракты с европейскими предприятиями, что может обернуться штрафами.Пикалов заявил, что для осуществления поставок через территорию Украины был выбран экспедитор, которого рекомендовала компания РЖД. Однако с начала месяца список экспедиторов перестал действовать, так как единственной компанией, которая имеет право осуществлять данные перевозки, оказалась компания "Белказтранс Украина". У Evraz не было шансов на поставку топлива, так как между "Белказтранс Украина" и "Украинской железной дорогой" не подписан договор.