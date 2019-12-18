18.12.2019, 14:19
В Европу не пустили уголь из России
ИА «Ореанда-Новости» С поставками в Европу возникли проблемы у компании из России Evraz. Составы с углём не пустили на Украину, потому что на них нет необходимых разрешений. Об этом сообщает издание РБК, которые ссылается на Кирилла Пикалова - директора по логистике компании.
В жалобе Пикалова, которая была адресована РЖД, заявлено, что у компании из-за сложившейся ситуации могут сорваться контракты с европейскими предприятиями, что может обернуться штрафами.
Пикалов заявил, что для осуществления поставок через территорию Украины был выбран экспедитор, которого рекомендовала компания РЖД. Однако с начала месяца список экспедиторов перестал действовать, так как единственной компанией, которая имеет право осуществлять данные перевозки, оказалась компания "Белказтранс Украина". У Evraz не было шансов на поставку топлива, так как между "Белказтранс Украина" и "Украинской железной дорогой" не подписан договор.
В жалобе Пикалова, которая была адресована РЖД, заявлено, что у компании из-за сложившейся ситуации могут сорваться контракты с европейскими предприятиями, что может обернуться штрафами.
Пикалов заявил, что для осуществления поставок через территорию Украины был выбран экспедитор, которого рекомендовала компания РЖД. Однако с начала месяца список экспедиторов перестал действовать, так как единственной компанией, которая имеет право осуществлять данные перевозки, оказалась компания "Белказтранс Украина". У Evraz не было шансов на поставку топлива, так как между "Белказтранс Украина" и "Украинской железной дорогой" не подписан договор.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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