ИА «Ореанда-Новости» В Европейском союзе (ЕС) утверждён рамочный механизм, который даёт возможность вводить санкции за кибератаки, если угрозы направлены против стран-членов ЕС, третьих стран либо международных организаций.

На прошлогоднем саммите ЕС было принято решение о создании механизма введения ограничительных мер в отношении кибератак по аналогии с санкциями за применение химического оружия.

Предполагается, что механизм может быть применён по отношению к лицам, причастным не только к совершившимся атакам, но и к покушениям на них, а также к тем, кто оказывает финансовую, техническую или материальную помощь таким лицам.

Подразумевается, что кибератаки, которые подпадают под действие механизма, должны «происходить или осуществляться за пределами ЕС», «использовать инфраструктуру вне ЕС», «осуществляться физическими или юридическими лицами, созданными или действующими за пределами ЕС».

Санкции могут выражаться в запрете на въезд в страны ЕС, замораживание активов физических лиц, предприятий и организаций.