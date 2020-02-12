12.02.2020, 14:38
В ФАС проинформировали о ситуации с ценами на противовирусные лекарства
ИА «Ореанда-Новости». Тимофеем Нижегородцевым, работающим на должности начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ, заявлено, что в восемнадцати российских регионах к настоящему времени не было зафиксировано завышение цен на противовирусные лекарства.
Также он сказал, что в остальные регионах Российской Федерации колебание цен имеется.
Представителем ФАС заявлено, что сейчас служба занимаются проверкой того, насколько данные колебания цен законны.
Также он сказал, что в остальные регионах Российской Федерации колебание цен имеется.
Представителем ФАС заявлено, что сейчас служба занимаются проверкой того, насколько данные колебания цен законны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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