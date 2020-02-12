ИА «Ореанда-Новости»Тимофеем Нижегородцевым, работающим на должности начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС РФ, заявлено, что в восемнадцати российских регионах к настоящему времени не было зафиксировано завышение цен на противовирусные лекарства.

Также он сказал, что в остальные регионах Российской Федерации колебание цен имеется. 

Представителем ФАС заявлено, что сейчас служба занимаются проверкой того, насколько данные колебания цен законны.