ИА «Ореанда-Новости». В ФАС рассказали, каких тарифов ЖКХ ждать в наступающем году.

Федеральная антимонопольная служба рассказала, как именно изменится плата за услуги ЖКХ в грядущем году. По информации, предоставленной службой, в среднем по стране рост тарифов составит 4%. Данные о росте тарифов ЖКХ опубликовали «Известия».

Сообщается, что рост тарифов будет зависеть от региона. Так, больше всего заметят изменения в платёжных документах жители Чеченской республики. Там тарифы могут вырасти на 6,5%. Меньше всего стоит беспокоиться гражданам из Ненецкого АО, где максимальный показатель роста составит лишь 2,4%.

Москвичи будут платить за услуги ЖКХ на 5% больше, тогда как в Санкт-Петербурге – на 3,8%.

Ранее руководитель ФАС заявил, что изменения в законодательстве покончили с «вакханалией» вокруг тарифов ЖКХ. По словам Игоря Артемьева, в дальнейшем цены должны понижаться.