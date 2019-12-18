Артемьевым заявлено об отсутствии у предприятий, работающих в оборонно-промышленной отрасли, стратегии, которая направлена на то, чтобы повысить операционную эффективность и сократить издержки. Кроме того, Артемьев отметил, что финансовые руководители научились прятать убытки от государства и акционеров, что даёт им возможность создавать иллюзию стабильности.Артемьев сказал также о том, что рост издержек некоторых предприятий ОПК опережает возможности федерального бюджета. По его словам, из-за этого появляются огромные долги. Игорь Артемьев считает, что в оборонной промышленности сегодня необходимы системные реформы, которые будут направлены на то, чтобы изменить базовую мотивацию менеджмента.