ИА «Ореанда-Новости». Федеральный центр СПИД не согласился с позицией Минздрава о стабилизации ситуации с ВИЧ.

Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИД Вадим Покровский отметил, что не согласен с позицией Минздрава, который заявил, что в России ситуация с ВИЧ стабилизируется. Свою точку зрения Покровский высказал на круглом столе в Госдуме на тему «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ».

Покровский отметил, что за три года произошло 300 тысяч новых случаев заражения ВИЧ и свыше 80 тысяч ВИЧ-инфицированных погибли. Эта статистика явно показывает, что ситуация с ВИЧ в стране не стабилизируется, несмотря на позицию Минздрава.

Ранее ведомство по охране здоровья сообщило, что с 2016 года число выявленных случаев сократилось на шесть тысяч.