ИА «Ореанда-Новости». Пограничная служба Финляндии поделилась данными о количестве пересечений гражданами финско-российской границы.

Пограничная служба Финляндии сообщила об увеличении количества пересечений финско-российской границы. За прошлый год этот показатель вырос на 5,5% и составил 9,5 миллиона человек.

Пограничники сообщили, что доля россиян, пересекших границу, продолжает расти. На данный момент показатель составляет 73%, тогда как число финнов продолжает снижаться. Показатель упал с 24% до 22%.

За прошлый год пограничниками во въезде было отказано 1520 путешественникам. В 2018 году в Финляндию не смогли попасть 1489 человек.